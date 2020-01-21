Пермь, , 08:07 — REGNUM В Индустриальном районе Перми в ночь на 21 января восстановили теплоснабжение во всех жилых домах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

В течение дня 20 января специалисты ООО «Пермская сетевая компания» провели земляные работы на участке между ул. Советской Армии и Чайковского, обнаружили место прорыва и занимались ликвидацией дефекта. Ночью началось заполнение системы отопления в домах, которые были отключены от тепла из-за коммунальной аварии.

Напомним, в Перми из-за прорыва трубы отопления в мини-отеле во ул. Советской Армии погибли пять человек, еще шесть человек получили травмы. Возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, тепломагистраль, на которой произошла авария, до конца 2019 года являлась бесхозной.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми из-за прорыва трубы без отопления остаётся 14 домов