Новосибирск, , 07:43 — REGNUM В Главном управлении МВД РФ по Новосибирской области подсчитали количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей, произошедших в 2019 году. По данным ведомства, за прошедший год в Новосибирске зарегистрировано 126 таких ДТП, что на 26,6% или 53 факта меньше в сравнении с 2018 годом. В этих авариях погибли четыре ребёнка, 132 получили различные травмы.

«Почти три четверти ДТП с несовершеннолетними (74,7% или 92 случая) произошло по вине водителей, остальные — по вине детей (25,3%; 34)», — уточнили в полиции.

Чаще всего в ДТП попадали дети в возрасте 7−10 лет (46 случаев), большинство аварий с детьми регистрировалось в среду (22), вторник и субботу (по 20), по времени суток — с 16:00 до 20:00 часов (48), с 12:00 до 16:00 (39).

Наездов на пешеходов было осуществленно 79 фактов (— 26%), столкновений транспортных средств, в которых пострадали дети — 37 (— 31,5%), наездов на велосипедистов — десять (— 41%).