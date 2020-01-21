Пермь, , 07:42 — REGNUM В Пермском крае выявлены нарушения в правовых актах, издаваемых министерством тарифного регулирования и энергетики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, принятое от 19 декабря 2019 года постановление «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Урал Девелопмент» противоречит федеральному законодательству и нарушает запрет на превышение величины тарифа.

На документ принесен протест. Чиновник должны отреагировать на требование прокуратуры в течение десяти дней.