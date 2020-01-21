Пермь, , 07:34 — REGNUM В Перми суд вынес приговор в отношении трех мужчин, которые признаны виновными в вымогательстве и похищении человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Пермскому краю.

По данным ведомства, весной 2019 года коллеги похищенного мужчины получили СМС с требованием выкупа в сумме 12 млн рублей. О вымогательстве и похищении мужчины проинформировали полицию.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что пермяк собирался на работу. Когда он вышел из дома, то на него напали, накинули на голову мешок, затолкали в автомобиль и удерживали в бане на территории Кунгурского района.

Все трое вымогателей были задержаны и заключены под стражу. Суд назначил одного участника банды к десяти годам лишения свободы и штрафу в 210 тыс. рублей. Двое соучастников преступления осуждены к восьми годам лишения свободы каждый и штрафу в 200 тыс. рублей. Сроки осуждённые будут отбывать в колонии строгого режима.