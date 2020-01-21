Якутск, , 07:41 — REGNUM Ко Дню студента, 25 января в Якутске пройдёт второй чемпионат по поеданию большой шаурмы на скорость.

Читайте также: В Ростове-на-Дону пройдут соревнования по скоростному поеданию шаурмы

Конкурс проводит популярная сеть пекарен. Как следует из страницы в соцсетях, в 2019 был установлен рекорд 4 минуты 50 секунд. Организаторы предлагают побить рекорд. За участие нужно заплатить 500 рублей.

«Условия соревнования: 5 участников одновременно приступают к поеданию нашей сочной шаурмы, ️кто съел первый — тот наш победитель! Победитель получает недельный сертификат и забирает денежный приз», — написали организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года в Ростове-на-Дону впервые прошёл конкурс по поеданию шаурмы.