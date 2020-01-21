Куньмин, Китай, , 07:28 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил с китайским Новым годом всех жителей Поднебесной, сообщает 21 января агентство Синьхуа.

Находясь с инспекцией в Куньминском международном выставочном центре в столице провинции Юньнань городе Куньмине, председатель Си, который также является генеральным секретарем ЦК Компартии Китая, поздравил всех китайцев как на родине, так и за рубежом с Новым годом.

Си Цзиньпин находится в настоящее время с инспекцией рыночных поставок перед китайским Новым годом в провинции Юньнань на юго-западе Китая. При этом Новый год по лунному календарю наступает 25 января.