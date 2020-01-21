Пермь, , 07:22 — REGNUM В Перми мини-отель «Карамель», где в ночь на 20 января произошло смертельное ЧП, должны были закрыть до 20 февраля 2020 года согласно предписанию ГУ МЧС по региону. Ведомство выявило многочисленные нарушения правил безопасности, сообщают СМИ.

Однако владельцы гостиницы, видимо, тянули до последнего с закрытием. Трагедии можно было бы избежать, если бы собственник оперативно отреагировал на предписание.

По данным портала readovka.ru, согласно документам, помещение мини-отеля «Карамель» является пунктом по приему стеклотары.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 января из-за прорыва трубы отопления в мини-гостинице по ул. Советской Армии насмерть обварились кипятком пять человек, в том числе ребёнок. Шесть человек получили травмы. Возбуждено уголовное дело, которое расследует центральный аппарат Следственного комитета России. За счет средств резервного фонда Пермского края пострадавшим и семьям погибших людей окажут помощь.