Магадан, Магаданская область, , 07:19 — REGNUM Мэр Магадана Юрий Гришан на брифинге 21 января сказал, что один из городских детских садов в скором времени сможет принимать детей с 2-месячного возраста.

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«Детский сад №5 готов к эксплуатации, уже получает лицензию. Для детей возрастом от двух месяцев до трёх дет предусмотрено 100 мест. Готовим совещание и с медиками, и с социальным блоком, чтобы посмотреть, как сделать так, чтобы двухмесячный ребёнок не чувствовал себя дискомфортно. Ясельные группы будут очень востребованы», — пояснил Юрий Гришан.

Как сообщало ИА REGNUM, в городах РФ активизировались работы по строительству яслей. Во Владимире намерены открыть за год 200 мест для самых маленьких.