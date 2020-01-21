Сеул, , 07:12 — REGNUM Более 500 бывших граждан КНДР, которые в настоящее время проживают в Южной Корее в крайней нищете, получат дополнительную материальную помощь. Об этом 21 января сообщает Министерство объединения Республики Корея.

Основанием для такого решения послужили результаты исследования, проведённого после смерти от голода в Сеуле в 2019 году двух беженцев из КНДР: 42-летней женщины и 6-летнего ребёнка.

Исследование показало, что в условиях крайней бедности в Южной Корее проживают более 550 перебежчиков из КНДР, при том что всего в республике находится около 32 тысяч беженцев из Северной Кореи.

Какие меры поддержки будут предприняты, ведомством ещё не сообщается. В рамках программ, действующих в настоящее время, бывшим гражданам КНДР первые пять лет оказывается помощь при подборе жилья, получении новой профессии и трудоустройстве.