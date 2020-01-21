Шанхай, Китай, , 06:53 — REGNUM 21 января в Шанхае подтвердился второй случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом говорится в заявлении Комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Шанхая.

Под наблюдением врачей в Шанхае находятся ещё четыре человека, у которых подозревается такое же заболевание.

В настоящее время 35-летний житель Шанхая госпитализирован в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает. Отмечается, что 16 января, после прибытия из города Ухань, он обратился в больницу с признаками простуды. Анализы показали у больного наличие нового коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 21 января уже пятнадцать медицинских работников города Ухань в центральном Китая заразились неизвестной ранее пневмонией, вызываемой новым коронавирусом.

По данным на вечер 20 января в Китае было зафиксировано 224 случая пневмонии, из них 217 случаев были подтверждены.

В связи с риском распространения нового коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань, во многих странах принимаются повышенные меры безопасности.

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