Владивосток, , 07:00 — REGNUM Льготные категории граждан, проживающих в Приморье, в 2020 году значительно меньше будут тратить на проезд в общественном транспорте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Всего на цели компенсации проезда в региональном бюджете запланировано порядка 317 млн рублей. Инициатором расширения таких льгот выступил губернатор Приморья Олег Кожемяко, по мнению которого, внедрение в действие данной схемы позволит отдельным категориям граждан сохранять до 50% от всех затрат на проезд.

«Изменения в закон о социальной поддержке в Приморском крае обеспечивают равную транспортную доступность для этих категорий граждан, аналогичную с той, которая предусмотрена для других льготников», — сообщили в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тамбовской области расширяется система безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.