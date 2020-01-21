Новосибирск, , 06:45 — REGNUM На погашение ипотечных кредитов новосибирцы направили 37 млрд рублей из средств материнского капитала. Это одно из самых востребованных направлений расходования средств маткапитала, сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России.

«В Новосибирской области уже более 140 тысяч владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал решили за счёт его средств улучшить жилищные условия семьи, более 90 тысяч из них — на оплату жилищного (в том числе ипотечного) кредита», — уточнили в ПФР.

Владельцами сертификатов на материнский капитал стали уже 190 тысяч новосибирских семей.