Копейск, Челябинская область, 21 января 2020, 06:38 — REGNUM Под Челябинском жители посёлка Старокамышинск вышли на одиночные пикеты. Они потребовали увеличить количество автобусов, курсирующих до областного центра, пишет «Копейский рабочий».
Люди встали с плакатами вдоль трассы. На плакатах были требования нарастить количество единиц муниципального транспорта.
Отметим, с 20 января подорожал проезд из Копейска в Челябинск. Теперь в один конец нужно заплатить 35 рублей. При этом на линии курсируют лишь частные автобусы.