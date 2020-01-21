Москва, 21 января 2020, 06:30 — REGNUM Во вторник, 21 января, в Москве будет облачно, небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Температура воздуха +3… +5 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В ночь на 22 января в Москве также будет облачно, небольшие осадки (дождь, мокрый снег), 0… +2 °C.
Днём и ночью скорость западного, северо-западного ветра составит 5−10 м/с, местами порывы до 12−17 м/с. В связи с порывистым ветром в столице объявлен жёлтый уровень опасности. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале 0… +5 °С днём, −2… +3 °С ночью.
В среду, 22 января, днём в столице ожидается 0… +2 °С. По области −2… +3 °С. Ночью похолодает до −8… −3 °С.