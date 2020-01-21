Пермь, , 06:26 — REGNUM В Перми семьи погибших в мини-отеле «Карамель» получат по 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Такое решение принял глава края Максим Решетников. Пострадавшим будет выплачено от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Средства будут направлены из регионального резервного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла ночью 20 января. Кипяток из прорванной трубы хлынул на цокольный этаж и затопил номера отеля. Погибли пять человек, в том числе маленькая девочка. Ещё шестеро получили ожоги, из них трое госпитализированы.