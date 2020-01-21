Екатеринбург, , 06:14 — REGNUM В Екатеринбурге 15-летний подросток спас целый подъезд жилого дома от пожара. Об этом пишут местные СМИ.

По данным E1.ru, ночью 21 января в подъезде дома по улице Торговой загорелась детская коляска, которая стояла там уже много месяцев. Подросток это увидел и бросился будить соседей. Благодаря ему из подъезда эвакуировались четверо детей и 16 взрослых.

Сам отважный юноша надышался едкого дыма. Его увезли в больницу. А прибывшие пожарные быстро справились с пожаром.