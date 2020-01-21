Москва, , 06:14 — REGNUM Аномально теплая погода, которая установилась в азиатской части России является следствием перемещения воздушных масс из Атлантики. Об этом 20 января РИА Новости заявил и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд отметил, что обычно зимнюю погоду в азиатской части страны определяют антициклоны, которые нейтрализуют теплый воздух из Атлантики и образуют большой очаг холода. По словам метеоролога, то, что наблюдается с начала декабря прошлого года и будет еще наблюдаться в Западной Сибири и Красноярском крае совершенно нетипичная ситуация.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января депутат Госдумы Алексей Журавлев («Родина») в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что необычно теплая погода этой зимой в РФ может быть результатом применением США «климатического оружия».

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