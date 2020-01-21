Токио, 21 января 2020, 05:57 — REGNUM Правительство Японии 21 января приняло решение усилить медико-санитарный контроль за пассажирами, прибывающими во все международные аэропорты и морские гавани страны. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.
Данное решение было принято на экстренном совещании правительства, прошедшем под председательством премьер-министра Синдзо Абэ, посвящённом угрозе проникновения в страну пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
В рамках экстренных мер, медицинским учреждениям направлено указание обращать особое внимание на все случаи пневмонии, прежде всего те, симптоматика которых неоднозначна.
Особую заботу правительства вызывает факт приезда в Японию в это время, в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, традиционно большого количества туристов из Китая.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 января предпринять дополнительные меры для предотвращения проникновения в страну коронавируса пневмонии нового типа распорядился премьер-министр Республики Корея Чон Се Гюн.
Первый случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае, был зафиксирован в Японии 16 января.
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