Токио, , 05:57 — REGNUM Правительство Японии 21 января приняло решение усилить медико-санитарный контроль за пассажирами, прибывающими во все международные аэропорты и морские гавани страны. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Данное решение было принято на экстренном совещании правительства, прошедшем под председательством премьер-министра Синдзо Абэ, посвящённом угрозе проникновения в страну пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

В рамках экстренных мер, медицинским учреждениям направлено указание обращать особое внимание на все случаи пневмонии, прежде всего те, симптоматика которых неоднозначна.

Особую заботу правительства вызывает факт приезда в Японию в это время, в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, традиционно большого количества туристов из Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 января предпринять дополнительные меры для предотвращения проникновения в страну коронавируса пневмонии нового типа распорядился премьер-министр Республики Корея Чон Се Гюн.

Первый случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае, был зафиксирован в Японии 16 января.

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