Москва, , 05:42 — REGNUM Понятие «педагогическая тайна», которое обязывает работников системы образования не разглашать информацию о диагнозах и развитии детей без разрешения родителей, предложено внедрить в России. Об этом 21 января сообщают «Известия».

Данную идею выдвинули представители правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства. В аппарате исполняющей обязанности вице-премьера Татьяны Голиковой отметили, что рассмотрение данного вопроса не входит в ближайшее планы правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января и.о. министра просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что в России изменится структура оплаты труда учителей.

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