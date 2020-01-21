Кемерово, , 05:40 — REGNUM В Кузбассе сегодня, 21 января, по данным Кемеровского гидрометцентра, ожидается мороз до −30… −32°С.

Сотрудники регионального управления МЧС РФ «в связи с возможным осложнением обстановки на дорогах и риском возникновения дорожно-транспортных происшествий в период низких температур» просят жителей региона, по возможности, отказаться от дальних поездок на личном автотранспорте. А в случае выезда предпринять все необходимые меры безопасности.

Сильные морозы в ближайшие дни ожидаются и в Новосибирской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, 21 и 22 января в Новосибирске ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы до — 30 °C; а уже 23 января — повышение температуры воздуха днем до — 2…-4 °С, ветер 10−15 м/с, местами умеренный снег, метель, на дорогах — гололедица и снежные заносы.

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