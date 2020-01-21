Екатеринбург, , 05:29 — REGNUM Обвиняемый в убийстве двухлетней девочки житель свердловского Ирбита Александр О. обвинил в трагедии отца ребёнка. Об этом пишет Накануне.Ru.

В написанном во время нахождения в СИЗО письме он заявил, что спал в момент убийства. Впрочем, его показания уже опровергнуты. Оказалось, что дверь жилища была закрыта изнутри. Кроме того, отец девочки в момент убийства был со своими друзьями, и они это подтвердили.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин 1979 года рождения обвиняется в жестоком убийстве девочки. Следователи считают, что он нанёс ей не менее 19 ножевых ранений и не меньше 15 раз ударил об угол холодильника. По предварительным данным, поводом для расправы стал пролитый алкоголь. Сам обвиняемый отрицает за собой вину.

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