Сеул, , 05:21 — REGNUM Предпринять дополнительные меры для предотвращения проникновения в страну коронавируса пневмонии нового типа распорядился премьер-министр Республики Корея Чон Се Гюн. Об этом 21 января сообщает газета The Chosun Ilbo.

Приказ об этом поступил в министерство здравоохранения и социального обеспечения Кореи после выявления в международном аэропорту Инчхона 35-летней пассажирки, следующей транзитом из Китая в Японию, больной пневмонией.

Как следует из материалов издания, сканеры выявили у неё высокую температуру, после чего женщина была помещена в клинику.

В связи с произошедшим, уровень биологической опасности властями Южной Кореи был поднят на один уровень.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января оперативное обследование позволило выявить наличие в организме женщины, прилетевшей в Сеул из Китая, нового типа коронавируса.

21 января муниципальная комиссия здравоохранения города Ухань, расположенного в центральном районе Китая, сообщила о том, что неизвестной ранее пневмонией, вызываемой новым коронавирусом (2019-nCoV), заразились 15 медицинских работников города и еще один случай находится под подозрением.

В связи с риском распространения заболевания, во многих странах принимаются повышенные меры безопасности.

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