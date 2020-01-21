Южно-Сахалинск, , 05:17 — REGNUM В 2020 году более 1 тыс. жителей Сахалина и Курил получат право на бесплатный перелёт к месту лечения, сообщил официальный телеграм-канал губернатора Сахалина Валерия Лимаренко.

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Полететь на лечение бесплатно сахалинцы и курильчане смогут в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Сахалинское отделение Фонда социального страхования объявило 5 тендеров среди авиакомпаний на перевозки льготников, имеющих право на получение государственной помощи в виде набора социальных услуг. Общая сумма средств, которую направят на эти цели, составляет 22 млн рублей.

Пациентов, которые нуждаются в поездках на лечение, будут перевозить прямыми рейсами, без пересадок, туда и обратно. При перелётах в Москву будет организована возможность доставки больных на носилках.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе «прямой линии» президента России Владимира Путина родители хабаровских детей-инвалидов попросили главу государства решить, наконец, вопрос с перелётом их детей на лечение. Люди ранее обращались с этим вопросом в правительство РФ, но получили отказ.