Кемерово, , 04:52 — REGNUM Из Кузбасса в 2020 году можно будет улететь ещё в десять городов. Новые авиарейсы будут осуществляться из «Международного аэропорта Кемерово имени А. А. Леонова» и «Международного аэропорта Новокузнецк (Спиченково)». Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв на аппаратном совещании о развитии авиаперевозок.

«Оба наших аэропорта должны быть самого высокого уровня, соответствовать всем международным требованиям. Это первое впечатление о регионе, лицо Кузбасса. Поэтому весь 2019 год мы занимались проектами по обновлению аэропортов и открывали новые возможности для перелётов кузбассовцев, как в крупные города России, так и в соседние регионы», — отметил Цивилёв.

В 2020 году из города Кемерова будут выполняться авиарейсы в Новосибирск, Красноярск, Казань, с февраля — в Абакан, со II квартала 2020 года — в Кызыл.

Из Новокузнецка открываются рейсы в Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, с 22 января уже можно улететь в Омск и Томск.

Регулярно выполняются утренние авиарейсы из Кузбасса в московском направлении: три авиарейса из аэропорта Кемерова и два — из аэропорта Новокузнецка.

Летом регулярные авиарейсы выполняются в Сочи, Симферополь, Анапу.

В круглогодичном режиме осуществляются международные чартерные авиарейсы в Турцию, Вьетнам, Таиланд и Китай.

По официальным данным, в 2019 году пассажиропоток кемеровского аэропорта вырос по сравнению с данными 2018 года на 3,6% — до 512,9 тыс. человек (в 2018 году — 495 тыс. человек), аэропорта Новокузнецка — на 3,4% — до 268,1 тыс. человек.