Чанша, Китай, , 04:48 — REGNUM Главарь уголовной банды Ду Шаопин, обвиняемый в множественных преступлениях, включая убийства, был казнен в провинции Хунань в центральной части Китая, сообщает 20 января агентство Синьхуа.

Приговор был подтвержден Верховным народным судом КНР 16 января и приведен в исполнение Промежуточным народным судом Хуайхуа сразу после того, как преступнику дали попрощаться с родными и близкими.

Расследование показало, что Ду получил контракт на строительство игровой площадки в средней школе №1 города Синьхуан в Синьхуан-Дунском автономном уезде провинции в декабре 2001 года. Он также нанял своего подельника Ло Гуанчжуна на этот проект.

Во время строительства Ду оказался недоволен одним из сотрудников школы Дэн Шипином, который наблюдал за ходом строительства, после чего вместе с Ло убил его 22 января 2003 года и закопал останки под игровой площадкой на месте строительства.

С 2008 года группировка из тринадцати бандитов под руководством Ду при помощи насилия выбивала долги, предварительно давая своим жертвам деньги в рост, занималась незаконным лишением свободы граждан и прочими преступлениями.

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