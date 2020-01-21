Благовещенск, , 04:48 — REGNUM Девять тонн «святой воды» набрали в крещенскую ночь жители Благовещенска возле храма Архангела Гавриила.

Читайте также: Тонны святой воды заготовлены в Благовещенске

Воду подвозили в автоцистернах сотрудники «Амурских коммунальных систем», которые подготовились доставить 12 тонн воды, ориентируясь на «потребление», которое было продемонстрировано в 2019 году, пишет ПортАмур.

В компании уверенны, что «святой воды» хватило всем желающим, так как планируемый лимит выбран не был.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии проведения крещенских купаний, в Благовещенске коммунальщики запаслись тоннами «святой воды».