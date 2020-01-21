Рига, , 04:41 — REGNUM Согласно обработанным данным Центрального Статистического Управления (ЦСУ) четвёртый год подряд в Латвии падает число новорождённых, в 2019-ом в стране родилось 18 585 малышей, это на 725 меньше, чем годом ранее, пишет портал LSM.

В мае цифра новорождённых может быть скорректирована, потому что поступят данные о новорождённых гражданах Латвии из-за границы. Согласно цифрам последних лет речь может идти о 200, 250 малышей.

За год в Латвии умерло 27 661 человек, чуть меньше, на 1159, чем в 2018 ом. В течение прошлого года было зарегистрировано 12 913 браков, на 145 меньше. По предварительным данным ЦСУ на начало года в Латвии проживало 1.908 млн жителей. За год их число уменьшилось на 0,6%.