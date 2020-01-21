Пекин, , 04:37 — REGNUM В Китае названы 10 самых популярных полных имен и 50 самых популярных иероглифов, использованных при выборе имен 2019 года, сообщает 20 января агентство Синьхуа.

Список был опубликован Министерством общественной безопасности КНР в рамках ежегодного доклада, основанного на анализе данных 1,4 млрд зарегистрированных жителей Поднебесной. Почти 300 тыс. человек, как мужчин, так и женщин, носили имя «Чжан Вэй», что делает его самым популярным именем 2019 года. «Ван Вэй» приблизилось к нему вплотную с 287 101 носителей.

При этом, отдельно стоит отметить, что китайское имя состоит из двух частей: первая часть — это фамилия, как правило состоящая из одного иероглифа в начале полного имени. В редких случаях оно может состоять из двух иероглифов. Вторая часть — собственно, само имя человека, которое может состоять из одного, двух или очень редко трех иероглифов.

Имя «Ли На» расположилось на третьем месте 270 тыс. носителей. Однако, даже несмотря на то, что это имя женское, у 318 мужчин в Китае было зарегистрировано именно это имя. Министерство также озвучило 50 самых частых иероглифов, используемых при выборе имени ребенку в прошедшем году. Им стал иероглиф «ин», который в переводе означает выдающиеся таланты.

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