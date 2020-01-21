Москва, , 04:32 — REGNUM Российских граждан, неоднократно совершающих правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, а также употребляющих алкогольные напитки в неположенных местах, могут обязать проходить принудительное лечение. Об этом 21 января сообщают «Известия» со ссылкой на документы правительства.

Согласно документам, нарушители будут направляться на лечение, диагностику, профилактические меры, а также на медицинскую или социальную реабилитацию после решения суда.

Данными нововведениями занимаются МВД и Минюст России. Планируется, что они будут добавлены в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса портала «Здоровье Mail.ru» около 30% граждан России отказались от употребления алкоголя в новогодние праздники.

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