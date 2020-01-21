Якутск, 21 января 2020, 04:25 — REGNUM Число детей-сирот в Якутии за последние 10 лет сократилось в два раза.
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Власти республики отмечают устоявшуюся тенденцию в усыновлении детей. На данный момент общее количество детей-сирот в Якутии — 500.
Более 600 детей попали в приёмные семьи, таких в регионе — 235 семей, пишет «Якутия24».
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье с 16 декабря по 12 января 299 детей, из которых 236 воспитываются в центрах содействий семейному устройству, а 63 ребёнка — в коррекционных школах-интернатах, отметили новогодние праздники в семьях.