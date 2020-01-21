Циндао, Китай, , 04:16 — REGNUM Таможня порта Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая изъяла 11 изделий из слоновой кости в пассажирском багаже, сообщает 20 января агентство Синьхуа.

В Международном аэропорту «Лютин» Цинхао был задержан пассажир, прилетевший из Гонконга, в багаже которого находилось изделий из слоновой кости общим весом около 347 граммов. Все они были запрятаны в кофейные банки.

Власти Китая запретили импорт изделий из слоновой кости, в 2015 году, а в конце 2017 года были запрещены любые коммерческие операции с такими изделиями даже внутри страны с целью защиты этих исчезающих животных.

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