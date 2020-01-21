Пекин, , 03:17 — REGNUM Китай ожидает 710 млн авиапассажиров в 2020 году, что на 7,6% больше, чем годом ранее, сообщили 20 января в Гражданской авиационной администрации Китая (CAAC).

По прогнозам ведомства, объем грузовых и почтовых авиаперевозок в стране вырастет на 1,3% до 7,63 млн тонн в наступившем году. Общий транспортный оборот в гражданском секторе авиации Поднебесной должен достигнуть 139 млрд тонно-километров.

Китай остается вторым по величине в мире рынком гражданской авиации по итогам 2019 года. Оборот сектора вырос на 5,4%, достигнув 1,06 трлн юаней (около $155 млрд).

Сектор гражданских авиаперевозок продолжил стремительное развитие за последние десятилетия по мере открытия экономики Китая. По данным CAAC, в 2019 году воздушные перевозки обеспечили 32,8 процента пассажирооборота в комплексной транспортной системе страны.

В 2019 году гражданская авиация Китая обеспечила 660 млн пассажироперевозок и транспортировку 7,52 тонны грузов и почтовых отправлений, что на 7,9% и 1,9% соответственно выше.

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