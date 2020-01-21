Оттава, , 03:24 — REGNUM О дополнительных мерах контроля в аэропортах Канады за пассажирами из Китая, в связи с распространением пневмонии нового типа, заявила представитель Минздрава Канады Тереза Тэм. Об этом 20 января сообщает телеканал CTV.

«В ближайшее время мы примем дополнительные меры в международных аэропортах Канады в Торонто, Монреале и Ванкувере», — сказала Тэм.

Основные меры будут касаться информирования прилетающих из Китая пассажиров о том, что им необходимо сообщать о возможных признаках симптомов гриппа.

Вместе с тем, Тэм подчеркнула, что случаев заболевания этим типом пневмонии в Канаде пока не зафиксировано. А угроза распространения заболевания в Канаде оценивается как достаточно «низкая».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с риском распространения нового коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань, во всех пунктах въезда в Малайзию принимаются повышенные меры безопасности.

Читайте также: Малайзия усиливает меры безопасности из-за нового коронавируса

21 января муниципальная комиссия здравоохранения города Ухань, расположенного в центральном районе Китая, сообщила о том, что неизвестной ранее пневмонией, вызываемой новым коронавирусом (2019-nCoV), заразились 15 медицинских работников города и еще один случай находится под подозрением.

Читайте ранее в этом сюжете: Эпидемия ширится: новым коронавирусом в Ухане заразились пятнадцать врачей