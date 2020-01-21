Циндао, Китай, , 03:02 — REGNUM В прибрежном китайском городе Циндао провинции Шаньдун на востоке страны завершилось строительство длиннейшего подводного тоннеля в Поднебесной, сообщает 20 января агентство Синьхуа.

Тоннель длиной 5,4 км пролегает между станциями «Даян» и «Циндао северная» в рамках проекта восьмой линии метро города. Восточная часть тоннеля строилась методом проходческого щита с гидротранспортом породы, в то время как западная часть строилась методом бурения, сообщил главный инженер проекта из China Railway Group Ван Цзыли.

Для столь сложного объекта применялись различные методы бурения, включая роботизированную руку во избежание прорыва воды и грязи. Тоннель превосходит уже построенный через море под водой по первой линии метро Циндао, длина которого составляет 3,49 км.

Отметим, что восьмая линия метро Циндао запланирована в длину 61,4 км и будет иметь 18 станций, которые свяжут Международный аэропорт «Цзяодун» и железнодорожные вокзалы «Цзяочжоу северный», «Хундао» и «Цидао северный».

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