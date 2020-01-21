Якутск, , 02:57 — REGNUM Власти Якутска и общественность обсуждают строительство нового приюта для бездомных животных.

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Пристанище будет рассчитано на 800 животных. Более 180 млн рублей необходимо на ежегодное содержание зверей. Всего на строительство приюта нужно 46,6 млн рублей. Каждый год в Якутске отлавливают около 4,5 тыс. безнадзорных собак.

С 1 января 2020 года не агрессивных животных после стерилизации и маркировки будут выпускать в среду обитания, пишет «Якутия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленске Якутии 20 января на ребёнка, который возвращался из школы домой напала свора собак, мальчика с множественными укусами доставили в больницу.