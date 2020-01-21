Пекин, , 02:40 — REGNUM Около 21,3 млн человек по всему Китаю имеют иероглиф «Го», которые в переводе означает «государство» или «страна» в своем имени, сообщили 20 января в Министерстве общественной безопасности КНР.

Среди них около 17,7 млн — мужчины и 3,6 млн женщин, отмечается в соответсвующем докладе, основанном на данных информационной системы народонаселения страны, покрывающей 1,4 млрд граждан Поднебесной.

Согласно докладу, иероглиф «Го» появляется в именах людей потому, что они либо были рождены в 1949 году — в год основания Китайской Народной Республики, либо 1 октября — в День основания КНР, который является национальным праздником. Кроме того, часто иероглиф выбирают и из лучших пожеланий своей родине.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае также были названы самые популярные женские и мужские имена, которые давались новорожденным в 2019 году.

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