Пекин, , 02:33 — REGNUM Подавляющее большинство или 93,2% всех новорождённых детей в Китае за 2019 году получили имена длиной в три иероглифа, против 4,5%, получивших имена, состоящие из двух иероглифов и 1,7% — из четырех, сообщили 20 января в Министерстве общественной безопасности КНР.

По данным на 31 декабря 2019 года около 11,79 млн новорождённых детей было зарегистрировано министерством. Отчет ведомства по китайским именам за 2019 год основывается на анализе статистики Китайской информационной системы народонаселения, которая покрывает 1,4 млрд человек и является крупнейшей в мире.

За прошедший год 10 самыми популярными иероглифами в имени ребенка стали Цзы и Цзы (другой иероглиф Цзы, который пишется отлично от предыдущего), Юй, Цзэ, Хань, Чжэнь, Цзя, И, Синь и Юй (другой иероглиф Юй, который пишется отлично от предыдущего).

Самым популярным именем среди мальчиков стало Хаоюй, что означает «необъятная вселенная». Такие имена получили 20 102 новорожденных. Среди женских имен особой популярностью пользуется Иньуо, которое, как правило, означает «быть верным своему слову». Такое имя получили 27 778 новорожденных девочек.