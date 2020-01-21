Тяньцзинь, Китай, , 02:13 — REGNUM Таможня портового города Тяньцзиня на севере Китая отправила в страны происхождения 15 225 тонн твердых отходов в 2019 году, сообщает 20 января агентство Синьхуа.

В рамках кампании, получившей название «голубое небо-2019», была поставлена задача пресекать ввоз в страну, в том числе через порт Тяньцзиня твердые отходы. Таможня города провела три спецоперации и завела уголовные дела по 45 случаям контрабанды.

По одному конкретному случаю, 18 декабря 2019 года было выявлено 28 тыс. тонн железного шлака, что является крупнейшей партией контрабанды твердых отходов в страну.

Напомним, что с 2019 года Китай запретил ввоз в страну твердых отходов из-за рубежа за исключением тех случаев, если они содержат крайне редкие и очень необходимые стране ресурсы.

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