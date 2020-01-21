Харбин, Китай, , 02:04 — REGNUM Горнолыжный курорт Ябули в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая запустил тематический «сенжный» поезд, который курсирует между столицей провинции городом Харбином и курортом, сообщает 20 января агентство Синьхуа.

Поезд K7047/8 отправляется с железнодорожного вокзала Харбина в 6:20 по Пекину и выдвигается обратно с вокзала Ябули в 16:51. Поезда в одну сторону занимает 2 часа 35 минут.

Поезд составлен из вагонов, раскрашенных под снежную тематику. На нем изображены дети, играющие в снежки и различные виды спорта, также плывущие по голубому небу снежинки. Поезд оборудован специальными хранилищами для лыж, сноубордов и прочего необходимого габаритного багажа. Кроме того, в нем бесплатно даются во временное пользование детские рукавицы.

В поезде также можно получить справку о курортах, отелях и билетах. Услуги предоставляются компанией China Railway Harbin Group в сотрудничестве с курортом. Отметим, что Ябули является одним из самым знаменитых и популярных горнолыжных курортов в Китае. Ежегодно он привлекает миллионы туристов, в том числе из России.