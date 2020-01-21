Абу-Даби, , 01:41 — REGNUM Информация о задержании рэп-исполнителя Алексея Долматова, известного как Гуф, в аэропорту столицы Объединенных Арабских Эмиратов является недостоверной. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Жорин.

Жорин рассказал, что связался с Гуфом по телефону. По словам адвоката, Долматов заявил, что сообщения о его задержании ложь и он находится в аэропорту Абу-Даби, где ожидает свой рейс.

Напомним, 20 января Telegram-канал Mash сообщил, что Гуф якобы был задержан в аэропорту столицы ОАЭ за неподобающее поведение в самолете.

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