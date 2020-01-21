Пекин, , 01:38 — REGNUM В Китае было создано более 41 тыс. онлайн и офлайн платформ общественной юридической помощи и горящих линий различного административного уровня, сообщили 20 января в Министерстве юстиции страны.

В настоящее время 81 тыс. платформ, предоставляющих юридические услуги, было создано в Поднебесной. За прошедший год 9,3 млн споров было разрешено благодаря посредническим организациям, а также специализированным центрам помощи по всей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря институтам юридической поддержки граждан в Китае по данным на конец 2018 года была оказана помощь 6,96 млн человек.

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