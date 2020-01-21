Пекин, , 01:32 — REGNUM Китай постоянно усиливает борьбу, профилактику и контроль с опустыниванием земли, благодаря чему площадь пустынь в Поднебесной сокращается уже 15 лет подряд по данным на конец 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

В общей сложности 2,26 млн га опостыленных земель, а также 250 тыс. га каменных пустынь было зафиксировано в Китае на конец 2019 года, сообщили в Национальной администрации лесов и пастбищ (NFGA). В стране с 2012 по 2019 годы было отвоевано у пустынь 14 млн га земель, а также создан целый ряд профилактических проектов, сокращающих частоту и силу пылевых бурь в Поднебесной.

Покрытие вновь посаженных лесов в Китае достигло 106 млн му (около 7,07 га), 114 му лесов защищено и 12,85 млн му фермерских угодий передано под лесонасаждение, сообщили в NFGA.

Песчаная промышленность страны, которая включает в себя подсектора песчаного туризма, лекарственную медицину, корма для животных, лесничество и так далее, продемонстрировала стремительный рост, благодаря чему более 10 млн человек, проживающих в 12 песчаных регионах Китая, были выведены из нищеты в период с 2017 по 2019 годы.