Ухань, Китай, , 01:21 — REGNUM Пятнадцать медицинских работников города Ухань в центральном Китая заразились неизвестной ранее пневмонией, вызываемой новым коронавирусом (2019-nCoV) и еще один случай находится под подозрением, сообщили 21 января в муниципальной комиссии здравоохранения.

Один из 16 пациентов находится в критическом состоянии, в то время как остальные — в стабильном. Все они были изолированы на карантин. Медицинский персонал находится на самом острие борьбы с новой инфекцией, сообщили в комиссии, а также добавили, что предпринимаются все возможное усилия сдерживать распространение внутрибольничной инфекции.

Эксперты на высшем уровне Национальной комиссии здравоохранения Китая подтвердили возможность передачи инфекции от человека к человеку. По данным на 18:00 по местному времени 20 января в Китае было зафиксировано 224 случая пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Из них 217 случаев были подтверждены, 14 — в провинции Гуандун, 5 — в Пекине и 198 — в Ухане, где и был выявлен первый случай заражения и первый случай смерти.

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