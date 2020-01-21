Москва, , 01:18 — REGNUM Законопроект Минсельхоза о маркировке и постановке на учет домашних животных одобрила комиссия правительства РФ. Об этом 20 января сообщает газета «Известия», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В тело животного будут вводиться визуальные или комбинированные (визуальные и электронные) средства идентификации.

Документ прорабатывается для внесения в Госдуму. Как отметили в Минсельхозе, закон призван улучшить контроль за распространением заболеваний животных. Вести их учет будут аттестованные специалисты и сотрудники Государственной ветеринарной службы РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года в Госдуме предложили создать единую общероссийскую базу данных по всем домашним животным.

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