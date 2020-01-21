Ухань, Китай, , 00:20 — REGNUM Девять госпиталей, созданных непосредственно для больных с новым типом коронавируса, начали работу в китайском городе Ухань, 20 января сообщается на сайте городского комитета по вопросам гигиены и здравоохранения.

Кроме того, еще 61 медицинское учреждение ведет прием пациентов с подозрением на этот тип заболевания. На месте создана экспертная группа из 25 человек, которая займется контролем за ситуацией в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января власти Ухани установили на городских вокзалах и в аэропорту датчики, выявляющие коронавирус нового типа.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ соберётся на чрезвычайное заседание из-за коронавируса в Китае