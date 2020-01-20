Давос, Швейцария, , 23:52 — REGNUM Международное объединение по борьбе с бедностью Oxfam установило, что состояние 2153 миллиардеров во всем мире в 2019 году было больше, чем достаток 4,6 млрд человек. Об этом сказано в докладе Oxfam, опубликованном на сайте организации.

Также в докладе сказано, что если взять все население планеты, то всего 1% наиболее богатых людей в совокупности владеет состоянием, превышающим достаток 6,9 млрд человек.

Есть в докладе и такой пункт: совокупный капитал 22 богатейших мужчин равен состоянию всех женщин Африки.

Стоит отметить, что доклад Oxfam под названием «Время заботиться» был опубликован накануне Всемирного экономического форума в Давосе.

Авторы доклада уверены — финансовое неравенство в мире вышло из-под контроля. Также они указывают, что национальным правительствам по всему миру пора задуматься о строительстве новой экономической системы, в которой бы не было места погоне за прибылью.