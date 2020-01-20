Курган, , 23:36 — REGNUM В Кургане в связи со строительством новой линии напорного канализационного коллектора 21 января с 8:00 по местному времени (6:00 мск) на месяц закроют движение в микрорайоне Восточный. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АО «Водный союз».

Коллектор диаметром 1100 мм будут модернизировать по ул. Ломоносова. Движение автотранспорта перекроют от канализационной насосной станции в районе бани №5.

Окончание работ запланировано на 21 февраля 2020 года. Ограничение водоснабжения не предполагается.