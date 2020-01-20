Пыталово, Псковская область, , 22:54 — REGNUM Останки десяти мирных жителей, уничтоженных фашистами в годы Великой Отечественной войны, обнаружили поисковики в Пыталовском районе Псковской области у заброшенной деревни Каменка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, поисковики отряда «Поиск-97» изначально искали захоронение двух бойцов Красной Армии, но в могиле рядом с останками советского бойца нашли останки и других людей. Среди них — мать с младенцем и несколько подростков.

«Найденные фрагменты останков были хаотично расположены в могиле и имели значительные повреждения, что исключает мысль о том, что поисковики наткнулись на участок деревенского кладбища. Кроме того, на месте захоронения найдено большое количество шрапнели, что только подтверждает версию насильственной смерти людей», — отметил командир отряда «Поиск-97» Дмитрий Ершов.

Поисковики извлекли найденные останки, они сейчас хранятся в храме святых мучеников Бориса и Глеба в деревне Вышгородок Пыталовского района. Останки будут перезахоронены после того, как будут произведены необходимые экспертизы и следственные действия.

Пока предположительно известно, что поисковики нашли останки молодого связиста, погибшего в 1944 году. Поисковики продолжат поиск второго воина, а также смертный медальон первого, а также намерены проверить, нет ли других массовых захоронений мирных жителей в этой местности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области в рамках проекта «Без срока давности» изучаются жертвы фашистских карателей среди мирного населения во время Великой Отечественной войны.