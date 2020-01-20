Рим, , 22:44 — REGNUM Чуть более миллиона семей Италии получают государственную поддержку в виде пособия по гражданству, сообщили в понедельник, 20 января, в национальном институте социальной защиты.

Органы власти удовлетворили чуть более двух третей заявок на получение пособия. Большинство из заявок — от жителей менее благополучных южных регионов страны. Средний размер государственной поддержки — 493 евро.

Пособие по гражданству было введено в 2018 году по инициативе партии популистов. Государство обязалось обеспечить всем гражданам доход не менее 780 евро (включая 280 евро на жилье) и компенсировать разницу между получаемым доходом и указанной суммой. Безработные граждане могут претендовать на получение пособия в обмен на общественные работы.