Салехард, , 00:06 — REGNUM В столице Ямала после жалоб жителей города снижена стоимость часа плавания в бассейне «Геолог» с 400 рублей до 150 рублей вне зависимости от времени работы спортивного учреждения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации Салехарда.

Радикальное снижение стоимости произошло после поста жительницы Салехарда в социальных сетях, которая сообщила, что посещение с ребёнком бассейна «Геолог» многим ямальским семьям не по карману. Тогда как в городе Муравленко посещение стоит 150 рублей.

«Вода та же, а ощущение, что мы тут в бассейне с осетрами плаваем. Было бы проще и логичнее уменьшить стоимость часа», — считает жительница Салехарда.

Её пост обрёл серьёзную поддержку жителей города. После чего по поручению главы Салехарда Алексея Титовского с 20 января была снижена стоимость посещения бассейна МБУК «Центр культуры и спорта «Геолог» до «муравленковского».